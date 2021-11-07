Başkent Millet Bahçesi hafta sonu birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı

Başkent Millet Bahçesi, konser, söyleşi ve çocuk oyun alanlarındaki etkinliklerle hafta sonu 7'den 70'e birçok Ankaralı vatandaşın eğlence merkezi oldu.

Başkent Millet Bahçesi, açıldığı ilk hafta olduğu gibi ikinci hafta da çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Ankaralılar Koray Avcı konserine ve Nurullah Genç söyleşisine büyük ilgi gösterdi. Oyun alanları ise her zamanki gibi çocuklar ve gençlerle doldu. Millet Bahçesi'nin içinde bulunan Altın Mekan Millet Kıraathanesi'ne konuk olan Nurullah Genç, Millet Kıraathanesi'nde dostlarla sohbetin tarifinin zor olduğunu aktardı.

Binlerce kişinin katıldığı Koray Avcı konserine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı.

Çocukların da yüzü güldü

Her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği alan, çocukların da büyük ilgisini çekti. Altındağ Belediyesi Çocuk Kulübü gün boyu çocuklarla dolup taştı. Kitaplardan satranca, boyalardan zeka oyunlarına kadar pek çok değişik etkinlik ve eğlencenin olduğu Çocuk Kulübü çocukların büyük beğenisini topladı.