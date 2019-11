Başkent Oda Orkestrası'nda 55'inci yıl dönümü heyecanı

Başkent Oda Orkestrası, kuruluşunun 55'inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 1 Aralık 1964 yılından beri gönüllülük esasıyla sahne alan orkestra, 1 Aralık Pazar günü CSO Konser Salonu'nda biletlerin ücretsiz olacağı bir konserle sanatseverlerle buluşacak. 7'den 77'ye her yaştan ve meslekten sanatçısı bulunan orkestranın 2020 takvimi de açıklandı.

Kurulduğu 1 Aralık 1964 yılından bu yana gönüllülük prensibi ile müzik yapmayı sürdüren Başkent Oda Orkestrası'nın 55'inci sanat yılı birbirinden renkli konserlerle geçiyor. Orkestra, konser sezonunu 13 Ekim tarihinde Başkent Uluslararası Amatör Orkestra adı ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda gerçekleştirdiği bir konserle açtı. Bu sayede faaliyet alanını uluslararası platforma taşıyarak Türkiye'nin adının pek çok ülkede anılmasını sağlayan orkestra, 55'inci doğum günü olan 1 Aralık tarihinde de ücretsiz bir konser verecek. Şerif Can Ünver'in yöneteceği konserde Başkent Oda Orkestrası birbirinden değerli iki genç ve başarılı kemancıya eşlik edecek. Konserde kemancı Elif Eroğlu (12) ve kemancı Derin Şensoy (14), Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim Keman Konçertoları'ndan İlkbahar ve Yaz Konçertolarını seslendirecekler. Konserin ikinci yarısında ise Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1 ve 3 numaralı Divertimentoları seslendirilecek. Her zaman olduğu gibi Başkent Oda Orkestrası'nın konserleri ücretsiz ve halka açık şekilde gerçekleştirilecek.

Başkent Oda Orkestrası 2019-2020 sezonu

Başkent Oda Orkestrası'nın bu sezon gerçekleştireceği diğer konserler ise 9 Şubat 2020 tarihinde CSO Konser Salonu'nda Beethoven'ın 250'nci doğum yılı olması sebebi ile Şerif Can Ünver yönetiminde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası solist piyanisti Yeşim Gökalp'in seslendireceği ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde yine gönüllülük esası ile bir araya gelen amatör koristlerin oluşturduğu, ödül sahibi Olimbera Voice Korosu'nun da katkıları ile Beethoven'in Koral Fantazisi ile yine Beethoven'in 1 numaralı Do Majör Senfonisi seslendirilecek. Başkent Oda Orkestrası'nın 19 Nisan 2020 tarihinde CSO Konser Salonu'nda birçok şef ve solisti dinleyici ile buluşturacağı konserde ise, Carulli, Güneş ve Domeniconi'nin gitar eserlerine yer verilecek. Başkent Oda Orkestrası'nın gitar sanatçıları Erkin Çavuş, Cem Çeliksırt, Çavgın Çınkıt ve Ceyhun Güneş‘e eşlik edeceği konseri genç orkestra şefleri Barış Demirezer, Kutay Maktay, Yağız Oral ve Şerif Can Ünver yönetecekler.