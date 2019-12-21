Ba?kent ??retmen At?lyelerinden, ?Yenilik?i Uygulamalar ve Yapay Zeka? semineri

K?z?lcahamam ?ehit Hakan G?l?en Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ??retmenlik yapan ve daha sonra Ankara Sincan Yenikent Ahmet ?i?ek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi M?d?r Vekili olan Dr. Serkan Sava?, K?z?lcahamam da ??retmenlere ?Ba?kent ??retmen At?lyeleri? projesi hakk?nda ve ?lim Yayma Cemiyeti organizasyonu ile e?itimde yenilik?i uygulamalar ve yapay zeka isimli seminer verdi.

Konu?mac? Dr. Serkan Sava? ilk olarak K?z?lcahamam ?ehit Zekeriya Yurdakul Anadolu ?mam Hatip Lisesi ve Toki Anadolu Spor ?mam Hatip Lisesi ??renci ve ??retmenlerine ? Yapay Zeka derin ??renme ve E?itimde Yenilik?ilik? konusunda seminer verdi. Daha sonra ?lim Yayma Cemiyeti Kemal G?ran K?lt?r Merkezinde il?e ??retmenleri ile bulu?arak orada da seminer d?zenledi.

Daha ?nce yenilik?i uygulamalarla ilgili ?al??malar ger?ekle?tiren; makale, proje ve bildirileri bulunan Dr. Serkan Sava?, Doktora e?itimine Gazi ?niversitesi Bilgisayar M?hendisli?i Ana Bilim Dal?n'da, yapay zeka temal? bir konuda tamamlam??, edindi?i bilgileri milli e?itim sistemindeki uygulamalara da aktarmak, Milli E?itim Bakanl???n?n yapay zeka stratejisi do?rultusunda ?al??malar yapmak ad?na faydal? olan bu seminerlerin, K?z?lcahamam ??retmenlerine katk? sa?lamas?n? umuyor devam?n? diliyoruz.

Seminerler kapsam?nda ??rencilerle de bulu?arak s?yle?iler ger?ekle?tiren Dr. Serkan Sava?, gen?lerin yenilik?i teknolojileri ?reten bir nesil olaca??na ve T?rkiye'nin d?nyada teknoloji ?reten ?lkeler aras?nda ?nemli bir konuma gelece?ine inanc?n?n tam oldu?unu belirtti.