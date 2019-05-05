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Başkent pembe renge büründü

Baharın gelişiyle birlikte Dikmen Vadisi pembe renge bürünürken, ziyaretçileri de büyülüyor.


Japon kiraz ağaçlarının (Sakura) pembe çiçeklerini açmasıyla birlikte Dikmen Vadisi, resim tablolarını aratmıyor. Gökkuşağının tüm renklerini içinde barındıran Büyükşehir Belediyesinin önemli rekreasyon alanlarının başında yer alan Dikmen Vadisi, Başkentlilere adeta Japon esintisi yaşatıyor.



Masalsı vadi


Bu masalsı görüntüyü kaçırmak istemeyenlerin en büyük ziyaretçisi ise gelin ve damatlar. Evli çiftlerin fotoğraf çekimi için akın ettiği Dikmen Vadisi, Sakuraların gölgesinde sayısız gelin ve damada da ev sahipliği yapıyor. Dikmen Vadisi'ne sadece evli çiftler değil, yürüyüş yapan Başkentliler özellikle de mezuniyet sevincini ölümsüzleştirmek isteyen öğrenciler de akın ediyor.



Japon kültürünün kutsal sembolü ağaç


Felsefi düşüncelere, müziğe hatta şiirlere konu olan Sakura, ömrü çok kısa olması sebebiyle Japon kültürünün kutsal sembolleri arasında yer alıyor. Japonya'nın doğal güzelliklerinden sayılan Sakura tohumunun ülke dışına çıkarılması yasak olmasına rağmen Türkiye'ye dost ülke olması sebebiyle gönderilen fidanlar dikilebiliyor.


Baharın coşkusunu Başkent'in dört bir tarafındaki Büyükşehir Belediyesine ait rekreasyon ve park alanlarında hisseden Ankaralılar son günlerde Dikmen Vadisi'nin pembe ve beyaz çiçekleri arasında yürüyüş yaparak, kitap okuyarak ya da fotoğraf çektirerek bu eşsiz güzelliklere şahitlik yapıyor.

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