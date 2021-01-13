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Başkent Polisi son kullanım tarihi geçmiş ve piyasaya sürülmeye hazır bin 140 adet dış macununu ele geçirdi

Başkent’te son kullanma tarihi geçmiş, piyasaya sürülmeye hazır bin 140 adet yetişkin ve çocuk diş macunu, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi.

Başkent'te son kullanma tarihi geçmiş, piyasaya sürülmeye hazır bin 140 adet yetişkin ve çocuk diş macunu, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi.


Y. Ü ve T. A isimli iki şahsın tarihi geçmiş ve yurt dışında popüler markalardan olan kişisel bakım bakım ürünlerini kaçak yollarla yurda soktuğunu tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için harekete geçti.


Üç ay süren teknik fiziki takibin ardından harekete geçen Kaçakçılık ekipleri Y. Ü ve T. A'nın Çankaya'da bulunan iş yerlerine ve deposuna eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda tarihi geçmiş ve üzerine ileri tarihli etiket yapıştırılmış bin 140 adet diş macunu ele geçirildi.


Piyasaya sürülmeye hazır olan diş macunlarının bazılarının çocuklar yönelik olduğu kaydedilirken, zanlılar Y. Ü ve T. A yakalanarak göz altına alındı. Olay yerinde çıkan malzemelere ekipler el koyarken zanlılar Y. Ü ve T. A hakkında adli işlem başlatıldı.

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