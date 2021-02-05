Başkent polisinden sınav sorularını önceden ele geçiren FETÖ/PYD üyelerine operasyon: 48 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ise operasyon ile alakalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“05.02.2021 günü 2005 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının sınavdan önce FETÖ/PYD terör örgütü mensuplarınca ele geçirilerek örgüt üyelerine dağıtılmasıyla ilgili olarak; ilimiz merkezli 22 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 48 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.”