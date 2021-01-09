Başkent sokakları kısıtlamalar dolayısıyla bu hafta sonu da sessiz

Sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle Başkent Ankara'nın cadde, sokak, meydan ve parkları bu hafta sonu da sessiz kaldı.

Kısıtlamalar kapsamında evde kalan Başkentlilerin gözde uğrak yerlerinden olan Atakule, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı, Gençlik Parkı, Kızılay, Güvenpark ve Hamamönü gibi yerler ise boş kaldı.

Başkentli vatandaşlar korona virüs salgını sebebiyle hafta sonunu evde geçirince, caddeler ve meydanlar sadece polis ekipleri ve kısıtlamadan muaf insanlarla sınırlı kaldı. Alışılagelmiş kalabalık görüntüsünden uzak bir hafta sonu geçiren Başkent'te polis ekipleri ise denetimler kapsamında tedbirlerini en üst düzeye çıkartarak kontrollerine devam ediyorlar.

"En çok temel gıda malzemeleri ve market ihtiyaçları siparişlerini götürüyoruz"

Kısıtlama gününde çalışan vatandaşlardan Motor Kuryesi Furkan Gökhan, “Yasaktan dolayı yoğun şekilde çalışıyoruz şu anda. Sipariş talepleri şu anda fazla. En çok temel gıda malzemeleri ve market ihtiyaçları siparişlerini götürüyoruz. Restoranlarda açık, onlarında siparişlerini götürüyoruz. Hafta sonu, hafta içine göre daha yoğun oluyor. Hafta içi de akşam sekizden sonra yoğunlaşma başlıyor. Şu anda normal olarak yoğunluk var” dedi.

Köpeğinin fiziksel ihtiyaçlarını gidermesi için dışarı çıkaran Aybüke Özbutaf ise “Yapılacak bir şey yok hastalık sürecinde hepimiz yasaklara uymakla mükellefiz. Hayvanlar tabi bu süreçte sabah akşam tuvalete çıkmaları gerektiğinden dolayı onları çıkartıp gezdiriyoruz. Yakın çevrelerimizde, elimizden geldiğince. Bugünleri aşmayı umuyoruz. Özellikle yeni yılla birlikte tüm vatandaşların umudu aşı. Bir şekilde en azından Mart, Nisan ayına kadar bu süreci atlatmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Taksici Aydın Kapan ise “Genel olarak hafta sonları bir durgunluk var. Kimse yok, kimse dışarıya çıkmıyor. Zorunlu olarak çıkan insanlar olduğu için onlar sadece dışarıya çıkıyor. O yüzden işlerde düşüş oluyor. Yasaktan muaf olan insanları taşıyoruz ama yine de az iş oluyor. Yasaklar bir an önce bitsin. Esnaf olarak herkes yasakların bitmesini istiyor. Bir an önce bitmesini istiyoruz” diye konuştu.