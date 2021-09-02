Başkent Tiyatroları yeni sezonu çocuk oyunlarıyla açıyor

Yeni sanat sezonunu 4 Eylül 2021 tarihinde başlatacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, tiyatro ve orkestra etkinliklerini izlemek isteyen vatandaşlardan aşı kartı veya son 48 saat içinde yapılmış PCR testi isteneceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte yeni sanat sezonunda çeşitli tiyatro gösterimleri ve etkinliklerle seyircisiyle buluşacak. 4 Eylül Cumartesi günü Nergiz Zaimi'nin uyarlayıp yönettiği “Bana Bir Masal Anlat” adlı çocuk oyunu Kültür Binası Kuka Sahne'de ve 5 Eylül Pazar günü Haluk Işık'ın yazdığı Ali Sağ'ın yönettiği “Harikalar Mutfağı” adlı eser de Necip Fazıl Sahnesi'nde minik tiyatroseverler için ücretsiz olarak perdelerini açıyor. Eylül ayında gerçekleşecek tüm çocuk oyunları ücretsiz olarak sahnelenirken yalnızca önceden rezervasyon yapılması gerekiyor. Yeni sezon etkinliklerine katılım esnasında ayrıca aşı kartı veya PCR testi sorgulaması da yapılacak.