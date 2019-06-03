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Başkent Tiyatroları'ndan genç tiyatroculara ücretsiz eğitim

Başkentliler tarafından büyük ilgi gören birbirinden başarılı oyunları sahneleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları’nın ücretsiz eğitim verdiği gençler, Turgut Özakman’ın "Töre” isimli oyununu sahneledi.

Başkentliler tarafından büyük ilgi gören birbirinden başarılı oyunları sahneleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları'nın ücretsiz eğitim verdiği gençler, Turgut Özakman'ın "Töre” isimli oyununu sahneledi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları 2018-2019 sezonu için perdelerini kapatırken, amatör oyuncular için açılan 6 aylık ücretsiz kurslarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler de sertifikalarını aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, tiyatro eğitimi verdiği kurslarla bu yıl 41 kişiyi mezun etti. Kursiyerler aldıkları tiyatro eğitimi sonrasında Turgut Özakman'ın “Töre” isimli oyununu sahneledi. 'Ölüme karşın yaşamı savunmayı seçen sekiz kadının varoluş öyküsünü' işleyen oyun izleyicilerden de tam not aldı. Geleceğin tiyatro sanatçı adayları, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni ile başarı sertifikalarını aldı.


Başkent Tiyatroları, oyunculuk anlamında kendini geliştirmek isteyen 17 yaş ve üzeri her yaştan ve meslekten kişiye kapılarını açıyor. Başkent Tiyatroları'nda Ekim ayından itibaren usta tiyatroculardan aldıkları uygulamalı eğitim sayesinde oyunculuğa adım atan kursiyerler, beden dilini kullanmaktan sahne dekorlarının hazırlanmasına ve oyuna uygun kostüm seçimlerine kadar birçok alanda eğitim alıyor.

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