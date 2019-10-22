Başkent trafiğinde ‘yeşil flaş' uygulamasına son

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Daire Başkanlığı kararıyla Ankara'da “yeşil flaş” uygulaması kaldırıldı. Sinyalizasyon sistemini revize eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik ışıklarında yeşil flaş uygulamasına son verdi.

Başkent genelinde büyük bir kısmı değiştirilen sinyalizasyon sistemi ile bundan sonra aralıklı olarak yanıp yanıp sönen yeşil ışık olmayacak. Yeşil ışık doğrudan sarı ışığa ve ardından da kırmızı ışığa dönecek.

Hedef kaza sayısını azaltmak

Türkiye'nin de taraf olduğu Viyana Konvansiyonu karayolu işaretleri ve sinyalleri sözleşmesi gereği yeşil flaş uygulamasının trafik kazalarına neden olduğu tespit edildi.

Yeşil flaş uygulamasının kaldırılma gerekçeleri arasında ise şunlar yer aldı:

"Arkadan çarpmalı kaza sayısında artış, geçememe eğilimi nedeniyle yeşil süre kullanımında azalma, önde giden aracın durup ya da durmayacağını tahminde zorluk, kavşaklara yaklaşırken hız artırma gibi tipik sürücü hareketleri."