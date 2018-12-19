Dr. Mustafa Tuna, sadece Başkentlilere değil Ankara'ya gelen yerli ve yabancı turistlere de yeni bir ulaşım müjdesi verdi.

Başkan Tuna, EGO Genel Müdür Balamir Gündoğdu, E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan'ın katıldığı tanıtım toplantısında, Başkent ulaşımında devrim oluşturacak bir protokole imza atıldı.

Başkan Tuna, Ankara'da Raylı sistemler (Ankaray ve Metro) dahil olmak üzere EGO otobüsleri ve özel toplu taşıma araçlarında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren temassız tüm kredi kartları ile bankamatik kartlarının kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

“Amaç başkent turizmine katkı sağlamak”

Göreve geldiği günden itibaren teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Tuna, “Bu uygulama ile Başkent turizmine de katkı sağlamayı amaçladık” dedi ve şöyle konuştu:

“Aktarmasız ve 24 saat kesintisiz ulaşımdan sonra Başkent'te tek kart uygulamasını vatandaşlarımızla buluşturduk. Şimdi de Başkent turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yeni uygulamayı hayata geçiriyoruz. Sadece Başkentliler değil Ankara'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin ANKARAKART'ı almalarına gerek kalmadan temassız kredi kartı veya bankamatik kartı ile seyahat etmelerine imkan sağlamış olacağız. Başkent'te ulaşım hizmetinden yararlanacak olan yolcular, tek binişte 3 TL ödeyerek toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. Uygulama validatör cihazının olduğu tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.”

Vatandaş için pratik uygulama

“Akıllı Şehir Ankara” sloganından hareketle Başkent'te hayatı kolaylaştırmak ve pratik bir uygulamayı vatandaşlarla buluşturmak istediklerine dikkat çeken Başkan Tuna, “Ankara'da temassız kredi kartları ile toplu taşıma araçlarından yararlanılabilecek olması vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlayacak. EGO Genel Müdürlüğümüze ve projenin paydaşlarına teşekkür ediyorum. Başkentimizi akıllı şehirler uygulamalarında ön planda görmekten de büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde toplu taşıma ödemelerinin temassız kredi kartları ile yapıldığını ifade eden Başkan Tuna, yapılan çalışmalarla vatandaşların seyahat konforunu üst seviyede tutmayı hedeflediklerini de anlattı. Başkan Tuna, “Başkent'te toplu taşıma yepyeni bir seviyeye taşınıyor. Bu uygulama sayesinde Ankaralılar yoğun şehir yaşantısı içinde Ankarakart'larına dolum yapma fırsatı bulamadığı durumlarda bu ödeme sistemini kullanabilecek. Bu sistemin tüm Türkiye'de yaygınlaşmasıyla beraber başka şehirlere seyahat edecek olan kart sahipleri gittikleri şehirlerdeki sisteme yabancılık çekmeden ceplerindeki kart ile toplu taşıma araçlarından yararlanabilecekler” dedi.

Testler başladı

Başkan Tuna, toplu taşıma araçlarında kredi kartı kullanımına ilişkin test çalışmalarına başladıklarını belirtirken, Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, “Ankara tüm dünyaya örnek olacak ve özellikle de yetersiz bakiye sorununa çözüm bulacak bir uygulamaya geçiyor” dedi.

Protokol imza töreninde konuşan E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da, “Teknolojinin imkanlarını vatandaşlarımızla buluşturma noktasında verdiği destekten dolayı Başkan Tuna'ya teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu ile Ankara Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Kurtuluş Kara da kredi kartı uygulamasını bizzat kendisi deneyerek test etti.