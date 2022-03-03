İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkent yağan karla beyaza büründü

Ankara’da gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, bazı sokaklarda ağaçların yıkılmasına ve trafik kazalarına neden oldu.

Ankara'da gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, bazı sokaklarda ağaçların yıkılmasına ve trafik kazalarına neden oldu.


Ankara dün gece başlayan kar yağışı ile beyaza bürünürken, şehrin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı ana arterlerde yapılan çalışmalar sayesinde herhangi bir soruna neden olmazken, Çankaya ilçesinin ara sokaklarında vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Bazı sokaklarda ağaçlar yıkılırken, kar bazı noktalarda ise trafik kazalarına ve kaymalara sebep oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.