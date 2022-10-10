Başkent yelkenli yarışlarına ev sahipliği yaptı

Ankara Yelken Kulübü ile birlikte Gölbaşı Mogan Parkı'nda Parkinson hastalığına dikkat çekmek için yapılan yarışlarda kıyasıya rekabet yaşandı. Açık havanın ve yarışların tadını çıkarmak isteyen Başkentliler için Ankara Kent Orkestrası da müzik ziyafeti sundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentte sporu ve sporcuları destekleyen etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Yelken Kulübü iş birliğiyle Gölbaşı Mogan Parkı'nda “Yaza Veda ve Yelken Şenlikleri: Bütün Tekneler Suda” etkinliği düzenlendi. Optimist ve lazer sınıflarında yapılan yarışlarda kıyasıya rekabet yaşanırken, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Parkinson hastalığına da dikkat çekildi

ABB'nin ev sahipliğinde, Ankara Yelken Kulübü'nün “Parkinson için Deniz, Yelken ve Sörf” projesi ile Parkinson hastalığına dikkat çekmek için düzenlediği yarışlar, renkli görüntülere de sahne oldu. Amaçlarının Parkinson hastalığına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Ankara Yelken Kulübü Saymanı Deniz Esen, “ABB'nin desteğiyle düzenlediğimiz etkinlikte bütün üyelerimizle bir araya geldik. Ankara halkına; gölde bu tesisin içerisinde yelken yapılabildiğini, bütün şartların burada spor yapmaya uygun olduğunu ve bizim bunu yapmak için hazır olduğumuzu gösterdik. Parkinson hastalarının sporla hayata bağlanmasını hedefleyen bir proje çerçevesinde hastaların yelkenle nasıl rehabilite edilebileceğini, yelkenin hangi kapsamlarına katılabileceklerini, hastalık durumlarına göre yelken yapabileceklerini ele alıyoruz. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Parkinson hastalarının eve kapanması gerekmediğini, onların hayatın içerisinde yer alabildiklerini ve sporda da onların bir rolünün olabileceğini fark ettirmeye çalıştık” diye konuştu.