Başkent yolları göz dolduruyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Hacettepe Kampüsü önündeki kavşağı Bilkent Şehir Hastanesine bağlayacak 6 şeritli yolun ise 14 Mart'a kadar trafiğe açılmasını planladıklarını söyledi.

Bilkent Şehir Hastanesine rahat ulaşım başta olmak üzere Eskişehir yolunun trafik yükünü de büyük ölçüde hafifletecek yeni bağlantı yolu ve köprü çalışmalarında sona yaklaşılırken, Hacettepe Beytepe Kampüsü önünde yapımı süren 3 katlı köprülü kavşağa buzlanmaya karşı alttan ısıtmalı asfaltlama yapıldı. Daha önce de ODTÜ-Teknokent Kavşağı başta olmak üzere Bilkent Şehir Hastanesi çevresinde birçok yol ve köprü çalışmasına imza atan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bilkent Şehir Hastanesini Angora Bulvarı'na bağlayacak yeni bulvar ve köprülü kavşak çalışmasının tamamlanması için yoğun bir mesai harcıyor. Aynı zamanda Eskişehir yoluna alternatif olan yeni bulvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü girişiyle birleşen Angora Bulvarı'nı Bilkent Şehir Hastanesine kadar uzatacak. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü önündeki çok katlı kavşakla birlikte de sürücüler, Angora Bulvarı'ndan hem Eskişehir yoluna hem de Bilkent Şehir Hastanesine kesintisiz devam edebilecek.

Yeni yollar göz dolduruyor

Hacettepe Üniversitesi Önü Çok Katlı Köprülü Kavşağı'nda üst geçitler 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşurken, trafik akışı Angora Bulvarı'ndan Hacettepe-Beytepe Kampüs yolu Dumlupınar Bulvarı istikametine doğru 2 şeritli olacak. 355 metre uzunluğundaki Ardgerme Köprü'nün altında döner kavşak ve “U” dönüşleri ile göz dolduran çok katlı kavşak, Angora Bulvarı'ndan Bilkent Şehir Hastanesine geçişi de kolaylaştıracak.

Bilkent Şehir Hastanesi açılışına yetiştirilecek

Büyükşehir ekiplerinin hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü Hacettepe Önü Köprülü Kavşağı ile Bilkent Şehir Hastanesine bağlantıyı sağlayacak yolu kısa bir süre içinde trafiğe açacaklarını belirten Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak Başkent'in dört bir tarafındaki yol ve köprü çalışmalarımızı son sürat sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra Sincan OSB Önü Alt Geçidi ile yol genişletme çalışmalarına da devam ediyoruz. Hava şartları el verdiği sürece gece gündüz 24 saat esasıyla tüm ekiplerimiz, Başkentimizin dört bir tarafında yeni yol açımları ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.”

Başkent trafiğini rahatlatmaya yönelik şehrin kuzey-güney ile doğu-batı aksında alternatif yol çalışmalarına ağırlık verilirken, Yenikent'e kadar kesintisiz trafiği sağlayacak ve üç gidiş-geliş olarak tasarlanan Sincan OSB Kavşağı Alt Geçit çalışmasının da 30 Nisan'a kadar tamamlanması planlanıyor.