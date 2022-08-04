Başkent'e iki yeni yeşil alan

Başkent'te Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Gökay Caddesi yanında 41 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Gökay Caddesi Park Alanı ve yaklaşık 13 bin 500 metrekare alana kurulu Mamak Kusunlar Parkı hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde başlattığı yeşil alan atağı devam ediyor. Şehre nefes aldıracak yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran belediye, son olarak 41 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Gökay Caddesi Park Alanı ile yaklaşık 13 bin 500 metrekare alana kurulu Mamak Kusunlar Parkı'nı hizmete açtı.

41 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Gökay Caddesi Park Alanı'nda bulunan paten pisti, basketbol ve voleybol sahaları, köpek gezdirme alanı, çocuk oyun alanı, bisiklet macera parkuru, bisiklet yolu, kaykay pisti, oturma ve dinlenme alanları sayesinde bölge halkı keyifli zaman geçirebilecek. Her yaştan mahalle sakinine hitap eden Mamak Kusunlar Parkı'nda ise kreş, fitness alanı, basketbol sahası, engelli oyun grubu, oturma ve piknik alanları, bisiklet ve koşu yolu, ahşap çocuk oyun grubu, tuvalet ile otopark alanları yer alıyor.