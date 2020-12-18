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Başkent'e kazandırılan Karapınar Spor Parkı'nda sona doğru

Çankaya Belediyesi tarafından 17 Ekim’de temeli atılan Karapınar Spor Parkı’nın çalışmalarında sona gelindi.

Çankaya Belediyesi tarafından 17 Ekim'de temeli atılan Karapınar Spor Parkı'nın çalışmalarında sona gelindi.


Pandemi dönemi süresince çalışmalarına ara vermeyen Çankaya Belediyesi tarafından yapılan 6 bin metrekarelik alanıyla yeni spor parkı, kısa süre sonra halkın hizmetine sunulacak. Karapınar bölgesinin yeni yaşam alanı olacak olan parkta, futbol ve basketbol sahaları, fitness alanları ve yürüyüş yolu bulunacak. İçinde çocuk oyun alanı da bulunacak olan park bölge halkının hem spor hem de eğlence alanı olacak.


Çankaya'da hizmetlerin durmadığını Öveçler Çankaya Evi ile Turan Güneş Bulvarı üzerindeki belediye ek hizmet binasının yapımına devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen,“Bir kuruş borçlanmadan hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz” dedi. Çankaya'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yakışır şekilde bir yıldız gibi parlatmaya devam edeceklerini vurgulayan Taşdelen, “Spor Parkının hemen yanı başında Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binası yapacağız. Yine bu bölgede Çankaya Evi ile kapalı yüzme havuzunun temelini atacağız. Burası bir hizmet alanına dönüşecek” ifadelerini kullandı.

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