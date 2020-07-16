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Başkent'e şehit ateş düştü

Van’da keşif için havalanan uçağın görevden dönerken Artos Dağı’na çarpması sonucu şehit olan Pilot Polis Samet Üstüner’in Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Van'da keşif için havalanan uçağın görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit olan Pilot Polis Samet Üstüner'in Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.


Pilot Polis Samet Üstüner, keşif gözetleme görevi esnasında uçağın Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit oldu. Şehadet haberi ailesine verilirken, acı haberin ardından şehidin Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki baba ocağının bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Beypazarı Belediyesi ekipleri de taziye çadırı kurdu. Evli olan şehidin babasının adının Adem, annesinin Ayşe olduğu ve bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

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