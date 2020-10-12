Başkent'in 97. yaşı kutlu olsun

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'nın Başkent Oluşu'nun 97. yılını kutladı.

Başkan Alper Taşdelen'in, Ankara'nın Türkiye'nin Başkenti, Çankaya'nın da Ankara'nın merkezi olduğunu belirttiği mesajı şöyle:

“13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsmet İnönü ve dört arkadaşının verdiği yasa önerisi kabul edildi. Tek maddelik bir yasa ile Ankara, Türkiye Devletinin başkenti oldu. ‘Büyük başarılar için büyük mekanlara gerek yok' diyen Mustafa Kemal Atatürk, böylece bu küçük Anadolu şehrini şereflendirerek devletin merkezi yaptı. Biz bu şerefi göğsümüzde bir nişan gibi taşıyoruz. Ne O'nu ne de O'nun bize bıraktığı değerleri unutacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi, Başkentimizin gözbebeği Çankaya'yı çağdaş bir kent olarak yaşatmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Ankara, Cumhuriyet değerlerinin kentidir. Ankara, milletimizin bağımsızlığa ve özgürlüğe adım atışının kentidir. Başkent Ankara sıradan bir kent değildir. Ankara, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren çağdaş kentleşmenin ilk adımıdır. Ata'mızı bağrında saklayan kenttir. O nedenle de Ankara sadece bir kent değil, sadece bir Başkent değil aynı zamanda bu milletin tarihidir. Yeniden hak ettiği çağdaş, laik, demokratik kent yönetimi anlayışına kavuşan Başkentimizin 97. yaşı kutlu olsun.”