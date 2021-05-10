Başkentin çehresi değişecek: Kirlilik oluşturan tabelalar kaldırılıyor

ANKARA (İHA) – Sokaktaki Ankara projesi kapsamında Ankara'da görüntü kirliliğine yol açan tabelalar kaldırılıyor, bina cepheleri kent dokusuna uygun şekilde düzenleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ankara Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşları iş birliğiyle kent kültürünü ve değerlerini canlandırmak amacıyla çeşitli etkinlik, yeni uygulamalar ve yarışmalardan oluşan bir proje hazırlandı. Reklam tabelalarındaki düzensizliği giderilmesinden kent genelindeki sokak, cadde, bulvar ve park levhalarının Ankara'ya özgü yeniden düzenlenmesine, kültür festivallerinden mahalle turnuvalarına kadar birçok yeni proje tanıtıldı.

Projenin tanıtım programında konuşan Ankara Büyük Şehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Yüzüncü yılına doğru bir Ankara Projesi olarak nitelendirdiğimiz projemizin ilham kaynağı, Cuhuriyetimizin 100'üncü yılı ile Ticari Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin güncellenmesi çalışmaları ve ABB Zabıta Dairesi Başkanlığının güncel uygulamalarıdır. Projenin amacı, Cumhuriyetimizin birinci yüzyılı ve gelecek yüzyılının anlam temsillerini, çağdaş başkent kimliğine taşıyabilmek ve başta Ankaralı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm Türkiye'ye hatta sonuçları itibarıyla bir model olarak tüm dünyaya deneyimletebilmektir” dedi.

Ankara'da kamusal alanlarda görünür olanları kent estetiği değerine dönüştürebilmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Koç, Sokaktaki Ankara projesinin Ankara için yeni bir tarih olacağını ifade etti.

Başkan Koç, değişime uğrayacak tabelalar ve oluşturulacak özgün font için tasarım yarışması başlatıldığını bildirerek, Sokaktaki Ankara asırlık Başkentli kimliği ve değerlerini çağdaş bir görünürlüğe taşıyan özgün mahalle, cadde ve sokak levhalarıdır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamusal alan görünürlüğünü özgür bir font ile tanımlanmasıdır” dedi. Yarışmaya sokaktakiankara.ankara.bel.tr ve yarismayla.ankara.bel.tr adresleri üzerinden ulaşılabilecek.

Daha önce Sokaktaki Ankara projesinden önce de farklı projelerin devam ettiğini de belirten Başkan Koç “Başkentimizin ana bulvarlarındaki artık bir keşmekeşe dönüşen tabela düzensizliğini, esnafımız ve sektör temsilcileri ile el ele vererek kavgasız gürültüsüz, sessiz sedası, ortadan kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni oluşturulan park tabelalarının Belediye ekipleri tarafından ‘Yeşil Omurga' parklarında uygulanacağını söyleyen Başkan Koç, Kale'den Kule'ye projesi ile de Ankara Kalesinden Atakule'ye kadar bulvara cephe binaların düzenleneceğini bildirdi. Ayrıca proje kapsamında Atatürk Bulvarında ise hafta sonları araç trafiğine kapatılacağını aktaran Başkan Koç, “Atatürk Bulvarı boyunca çevre dostu parkletlerin bulunduğu, hemşehrilerimizin kaldırım kahvelerinde şehri doyasıya yaşadığı bir atmosfer oluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.