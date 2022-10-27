Başkent'in çehresini değiştirecek lüks konut projesi hayata geçirildi. Sıra dışı tasarımıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği de taşıyan proje, mimarisiyle konut sektörüne yeni bir soluk getirecek.

İhtişamlı mimarisiyle Türkiye'de konut sektöründe yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Zeray imzasıyla hayata geçirilen Future Deluxe City projesi, Ankaralı vatandaşlara tasarımı, malzeme kalitesi ve sosyal donanımlarıyla masalsı bir yaşam vaat ediyor. Yeni nesil lüks anlayışıyla yaşam kalitesini yükselten ve fiyatlarda sunduğu kolaylıkla ulaşılabilirliği de artırmayı hedefleyen proje, Ankara'nın alışık olmadığı taç şeklinde bir mimariye sahip. Proje, 20 bin metrekare alan üzerine 4 blok ve 338 bağımsız bölüm olarak tasarlandı. 117 metrekareden başlayarak 280 metrekare kullanım alanına sahip olan projede 1+1'den 5+1'e kadar seçenekler bulunuyor.

Zeray Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şüheda Turoğlu, “Pandemi bize çok şey öğretti. İhtiyaçlarımız, hayata bakış açımız değişti. Temel ihtiyaçlarımızdan olan barınmanın artık daha nitelikli olması beklentisi oluştu. Yaşanan alanlarda doğal peyzaj alanları, sosyal donatılar, müstakil yaşam alanlarını bulabileceği konseptte nitelikli projeler aranıyor. Biz inşaat firmalarına da bu nitelikleri karşılama yönünde büyük sorumluluk düşüyor” dedi.

“Sektörde tekrar hareketlenmenin oluşmasını bekliyoruz”

Devletin başlatmış olduğu sosyal konut projesini de değerlendiren Turoğlu, “Bunun sosyal devletin bir getirisi olduğunu düşünüyoruz. Herkesin konuta erişebiliyor olması, inşaat sektöründe bulunan bizleri de olabildiğince heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Sosyal konuttan ziyade daha nitelikli konut beklentisini karşılayan bizler gibi lüks konut üreticileri de bu kıvılcımla beraber sektörde tekrar hareketlenmenin oluşmasını bekliyor” açıklamasında bulundu.

“Lüks konutu ulaşılabilir hale getirmek için kendimize bir misyon üstlendik”

“Ankara'da hayata geçirdiğimiz ilk projemiz olması sebebiyle sıra dışı bir mimariyle tasarlandı” diyen Turoğlu şöyle devam etti:

“Biz burada lüks konutu ulaşılabilir hale getirmek için kendimize bir misyon üstlendik. Şirket olarak kendi bünyemizde 30 aya kadar vade farksız ödeme seçenekleri sunabiliyoruz. Ankara konut sektöründe tercih edilme noktasında 2'nci sırada yer alıyor. Etimesgut bölgesi ise Ankara'nın gelişmeye en müsait noktalarından bir tanesi. Satışlara baktığımızda şu an Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Biz de imara yeni açılan bu bölgenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla buradaki ilk projenin mimarı olmak istedik.”

“Projelerimizle bulunduğumuz bölgeyi kalkındıran ve kalkındıracak olan bir 'değer' üretiyoruz”

Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray ise projeye ilişkin şunları söyledi:

“Projelerimizle bulunduğumuz bölgeyi kalkındıran ve kalkındıracak olan bir 'değer' üretiyoruz. Ülkemiz gelişmeleri doğrultusunda bugün yatırımlarını doğru planlayanlar kazanabilecektir. Bizler de şirket içerisinde oluşturduğumuz kişiye özel esnek ödeme planları ve bankalarla yaptığımız garantörlük vb. anlaşmalar ile kendi kitlemize bu değeri bugünden sunabiliyoruz. Bu nedenlerle bulunduğumuz Bağlıca'nın Batı Şehri olarak tanımlanan bölgede birçok arazi anlaşması sağladık. Bu projemiz bölgedeki ilk yatırımımız olma özelliğini taşıyor ve bölgede yeni bir merkez oluşturduğumuzdan Başkentimizi 10 yıl, 20 yıl ve 50 yıl sonrasını öngörerek planlamalarımızı yapıyoruz. Önemi ve heyecanı üst boyutta bu nedenle. Projemiz ilk olmanın değeri ve önemiyle farklı boyutta olmalı bilinci ile tasarlandığından bendeki uyandırdığı izlenim Türkiye'de bir benzerinin olmadığıdır. Aslında bu boyutta uç ifadeler kullanmak istemiyorum fakat bugünkü sürece ulaşana dek arka planda çok emek sarf edildi. Anlatacak, aktaracak çok husus var fakat her zamanki gibi ancak üreterek, göstererek anlaşılabileceğimizi biliyoruz. Başkent'e böyle hakim, böylesine potansiyel barındıran Bağlıca'nın bu Batı Şehri ilk adımı bekliyormuş ve bu cesareti bölge firmalarından da önce Zeray göstermiştir. Ankara'nın Zeray ile bütünleşeceğini, projemizin kısa sürede sahiplenileceğini bekliyorum."