Başkent'in çocukları kendi müzelerinde haklarını öğrendi

Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 32 bin öğrenciyi ağırlayan müzede özel gün ve haftalarda düzenlenen programlarla minik ziyaretçilerde farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. 4-12 yaş okul gruplarına yaş ve gruplarına uygun interaktif ders programları uygulanıyor. Çocuklar alışılmış eğitim uygulamalarının aksine oynayarak, eğlenerek, dokunarak, eğitimlere aktif olarak katıarak çeşitli kazanımlar elde ediyor. Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında müze ziyaretçilerine özel eğitim programlarıyla çocuk hakları eğitimi verildi. Minik ziyaretçilere hakları eğlenceli aktivitelerle anlatıldı.

"Her birey haklarını bilmelidir"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, her bireyin kendi kişisel haklarını bilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Toplumda yaşayan her bireyin hakları vardır. Bu hakların çocukluk döneminde öğrenilmesi önemlidir. Çocukluk döneminde haklarını iyi öğrenen çocuklarımız ilerleyen yıllarda hayatlarının her köşesinde bireysel haklarını bilen bireyler olarak devam ederler” dedi.

Her çocuğun iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu ifade eden Yaşar, “Biz Yenimahalle Belediyesi olarak çocuklara yönelik projelere önem veriyoruz. Evrensel Değerler Çocuk Müzesi projesini çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak için hayata geçirdik” diye konuştu.