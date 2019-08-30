Başkent'in dört bir tarafında yeni yol, alt geçit ve kavşak çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ve daha güvenli bir ulaşım için Başkent'in dört bir yanında yeni yol, asfalt, alt geçit ve kavşak çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkent'in önemli noktalarında trafiği rahatlatmak için 5 kavşakta alt geçit ve alternatif yol çalışmaları için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Yolu üzerinde üç alt geçit projesi için çalışmalara başladı. Alt geçit çalışmaları nedeniyle kısa süre sonra trafiğe kapatılacak Eskişehir Yolu'nda trafiğin olumsuz etkilenmemesi için ilk etapta alternatif güzergah belirlendi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Çankaya Yaşamkent Mahallesi 3035. Cadde'de asfalt öncesi mekanik serim çalışmalarına başladı.

Konutkent Mahallesi girişi, Yaşamkent Mahallesi girişi kavşağında birer alt geçit ile Başkent Üniversitesi önündeki giriş kapısı sonrasında bir U dönüş alt geçidinin yapım çalışmalarına başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, üç alt geçit sayesinde Ankara-Eskişehir istikametindeki trafik akışını rahatlatmayı amaçlıyor. Eskişehir Yolu üzerinde planlanan alt geçitler sebebiyle başlayacak çalışmaların ulaşımı aksatmaması ve ulaşımın kesintisiz devamı için alternatif yol çalışmaları devam edecek. Dumlupınar Bulvarı üzerine 3 alt geçit projesini kısa sürede bitirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, Şaşmaz Sanayi Bulvarı'na katlı kavşak ile Etimesgut İstasyon Caddesi'ne alternatif bulvar projeleri ile de Başkent trafiğini rahatlatacak.

Başkent genelinde asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi sınırları içerisinde yol genişletme ve otoyol bağlantı çalışmalarına da başladı. Her biri yaklaşık 500'er metre olan 4 otoyol bağlantı kolunun yanı sıra ana güzergahlarda toplamda bin 200 metre yol genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 bin 200 metre uzunluğunda imalat yaparak bu yolların asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Karapürçek, Beşikkaya, Doğantepe, Hüseyin Gazi, Gicik, Tatlar ve Peçenek mahallelerine otoban bağlantısı sağlanmış olacak.