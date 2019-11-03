Başkent'in en çok ziyaret edilen ikinci adresi ‘Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Başkent'in en çok ziyaret edilen ikinci adresi olan çocukların dijital yetkinliklerini, kodlama ve robotik eğitimleriyle geliştiren Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Mamak Belediyesi ile bilimin ışığında ortak çalışmalar yaparak, bilgi ve teknoloji aracılığıyla çocuklarımızı yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.

46 ilden 70 bin öğrenci ziyaret etti

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin teknoloji ve bilgi çağının gerekliliklerini karşılayan nitelikli bir adres olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bugüne kadar merkezimizi 46 ilden 70 bin öğrenci ziyaret etti. Gençlerimiz burada astronomi ve uzayın derinliklerini keşfediyor” dedi.

Uzayın derinliklerine yolculuk yapıyorlar

Uzman astronomlar eşliğinde Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ne yapılan gezilerde ziyaretçiler, robotik kodlamadan, astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oluyor. Bilim meraklılarına hizmet veren merkezde, planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörleri ve sanal gerçeklik uygulamalarını deneyimlemek, uzayın derinliklerinde yolculuk yapmak da mümkün.