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Başkent'in göbeğinde korku dolu anlar

Başkent’te oturduğu binanın 5.

Başkent'te oturduğu binanın 5. katında bulunan evinin penceresine oturan kadın korku dolu anlar yaşattı.


Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alkolün etkisiyle, 5'nci katta bulunan evinin camına çıkan kadın çevredekileri korkuttu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alkollü kadının düşme ihtimaline karşılık önlem aldı. Camın kenarına oturan alkollü kadın göz yaşlarına hakim olamadı. Çevredeki vatandaşların meraklı gözlerle olayı seyretmesi ise kameralara yansıdı. Emniyet güçlerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarılan kadın, ilk muayenesi yapılmak üzere ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

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