Başkent'in gurur: FOMGET

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı FOMGET Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, şampiyon oldu.

Kadınlardan oluşan futbol takımı ile futbolu bayanlara ve Ankara'ya sevdiren FOMGET, Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, Galatasaray, Antalyaspor ve Kocaeli Bayan Futbol Takımları gibi adını duyurmayı başardı ve 2. Lig'den 1. Lige yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, gerek Türkiye Kadınlar Liginde gerekse Genç ve Yıldız Kızlar Şampiyonalarında elde ettikleri başarılarla Başkent'in gururu oldular.

Büyükşehir FOMGET Kadın Futbol Takımının almış olduğu başarı ödülleri sırasıyla şöyle:

2009-2010 Ankara Minik Kızlar Bölge Şampiyonluğu

2012-2013 Türkiye Yıldız Kızlar İkinciliği

2013-2014 Türkiye Genç Kızlar İkinciliği

2014 Yılında “Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı” Ödülü

2015 Türkiye Yıldız Kızlar Şampiyonluğu

2015 Türkiye Genç Kızlar Şampiyonluğu

2015 Yılında “Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı” Ödülü

2016 Türkiye Genç Kızlar Üçüncülüğü

2016-2017 Türkiye Kadınlar 3. Ligi Şampiyonluğu

2017 Türkiye Yıldız Kızlar Şampiyonluğu

2017 Yılında “Yılın En İyi Kadın Futbol Takımı” Ödülü

2017- 2018 Kadınlar 2. Lig Üçüncülüğü

2018 Türkiye Yıldız Kızlar Üçüncülüğü

2018 Türkiye Genç Kızlar İkinciliği

2018-2019 Türkiye Kadınlar 2. Ligi Şampiyonluğu

Kupalı kutlama

Madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törenle alan FOMGET Gençlik Spor Kadın Futbol Takımı, başarılarını kulüp yöneticileri ve aileleriyle birlikte kutladı. Oynadığı 28 karşılaşmanın 23'ünü galibiyetle, ligi de 71 puanla tamamlayan FOMGET'li bayan futbolcular, Büyükşehir ve Başkenti en iyi şekilde temsil ederek, hem yurtiçinde hem de yurtdışında başarılara imza atmayı sürdürüyor.