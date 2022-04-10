Başkent'in Karadeniz'i kıskandıran yaylaları havadan görüntülendi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan yaylalar adeta Karadeniz'i andırıyor. Karların erimesi ile birlikte yeşeren ve derelerin coştuğu yaylalar havadan görüntülendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Işık Dağı'nın eteğinde bulunan yaylalar, karların erimesi ile birlikte çağlayan nehirlerin ve yeşeren çiğdemlerin etkisiyle adeta renk cümbüşüne döndü. Ankara içerisinde Karadeniz yaylalarına çıkmış gibi etki bırakan eşsiz manzarası ve doğal güzellikleri ile misafirlerini bekleyen yaylalar dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan uğrak noktası olan ve yine karların erimesi ile su yüksekliği artan Karagöl Jeositi'nin eşsiz manzarası da havadan görüntülendi. Çiğdemlerin açtığı, dere ve şelalelerin coştuğu Kızılcahamam yaylaları hafta sonunda şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen Başkentli ziyaretçilerini bekliyor.