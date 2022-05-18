Başkentin otobüs şoförlerine eğitim atağı

EGO Genel Müdürlüğü, aralarında yeni işe başlayan kadın şoförlerin de yer aldığı toplam 2 bin 594 otobüs şoförüne “Güvenli Sürüş ve Trafik Kuralları” eğitimi vermeye başladı.

Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı koordinasyonunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Otobüs İşletme Daire Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi ile Ankara Sürüş Akademisi iş birliğiyle Macunköy Otobüs İşletme 2. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitimler, 27 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Başkentte otobüs filosunu her geçen gün yenileyen EGO Genel Müdürlüğü başlattığı eğitim atağıyla bünyesindeki şoförlerin hem bilgilerini güncellemesini hem de vatandaşların daha güvenli ve kaliteli yolculuk yapabilmesini hedefliyor.

Eksikliklerin giderilmesi için eğitimin önemi

Uzman eğitmen Sinan Çetin tarafından sürücülere can ve mal güvenliğinin korunması hakkında önemli bilgiler verilirken, Başkent'te toplu ulaşımda can güvenliğini sağlamak kadar trafik kurallarına uyulmasının da önemine dikkat çeken EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımıza karşı daha iyi hizmet sunabilmek için sürücülerimizi en iyi şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Elbette ki sürücülerimizin eğitime ihtiyacı olduğunu da görüyoruz ve eksikliklerini de tamamlamak istiyoruz. Eğitimlerimiz 24 gün sürecek ve toplamda 2 bin 594 sürücümüzün eğitimini tamamlamış olacağız. Ümit ediyorum ki bu eğitimler sonunda Ankara halkına daha kaliteli hizmet verecek noktaya ulaşacağız. Hep şunu da söylüyoruz sürücülerimiz zor şartlarda görev yapıyor bu yüzden vatandaşlarımızın da sürücülerimize karşı daha sevgi ve şefkatle yaklaşması bizim dileğimiz.”

Türkiye'de genel trafik durumu ve işleyişi başta olmak üzere EGO şoförlerine; 12 asli kusur, güvenli sürüş teknikleri, kaza nedenleri, kurtulma ihtimalleri, hız limiti, emniyet kemeri kullanımı, trafik levha okuma yöntemi, geçiş hakkı üstünlüğü, kriz yönetimi, direksiyon hâkimiyeti, yolcularla iletişim ve stres yönetimi, park etme, oturuş pozisyonları gibi teknik konular hakkında eğitim veriliyor.