Başkentin parlayan yıldızı Mamak

İlçenin çehresini değiştiren yatırımlarla artık parlayan bir yıldız haline gelen Mamak'ta, park, ağaç ve sokaklara takılan ışıklar geceleri görsel bir şölen oluşturuyor. Aydınlatma çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğü ilçede, renk geçişli havuz aydınlatmaları, parklardaki dekoratif aydınlatmalar, saat kuleli meydanlardaki aydınlatmalar ve yatırımlardaki cephe aydınlatmaları modern görünümüyle ilçenin imajını değiştirerek vatandaşlardan da tam not alıyor. Bu kapsamda belediye, Samsun Yolu Bağderesi mevkiine estetik, dayanıklı, ekonomik ve çevreye uyumlu yeni nesil led aydınlatma armatürleri yerleştirdi. İlçeye farklı bir hava katan ay-yıldız figürlü ledli aydınlatma direkleri Mamaklılardan da büyük beğeni topladı.

Görenlerin hayranlıkla baktığı ay-yıldız figürü özellikle akşam saatlerinde kırmızı-beyaz renkli ışıkları ile Samsun Caddesini süsleyerek Mamak'ta değişik büyüleyici bir güzellik ortaya çıkıyor.

Prestijli cadde ve sokaklar

Geleneksel mimari ile modern çizgileri sentezleyen bir anlayışla ilçenin siluetini değiştirmeye ve caddelere prestij kazandırmaya çalıştıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Prestij caddeleriyle Güzel Mamak'ımızı Türkiye'nin örnek ilçelerinden birisi haline getiriyoruz. Bu çalışmamızı yaygınlaştırarak cadde ve sokaklarımızı ışıl, ışıl bir hale getireceğiz” dedi. Çalışma vatandaşlar tarafından da beğeni topladı.

Parklar artık daha aydınlık, daha tasarruflu

Teknolojinin son imkânlarını kullanarak vatandaşlara kaliteli hizmet götürmeyi hedefleyen Mamak Belediyesi, LED aydınlatma ile parkları sadece gündüz yaşayan yerler olmaktan çıkardı. Tasarruf ampullü iki direğin aydınlattığı alanı sadece bir direk ile aydınlatabilen LED teknolojisi sayesinde, parklarda büyük oranda enerji tasarrufu sağlanıyor.