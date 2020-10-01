Başkent'in tarihi hafızalara kazınacak

Başkent Ankara Meclisi'nin Ankara Kent Konseyi'nin desteğiyle yürüttüğü “Bir zamanlar Ankara: Sözlü Tarih” projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Kulübü'nün iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle Ankara'nın tarihi ve kültürel hafızası hem gelecek nesillere aktarılacak hem de Başkent tarihi dünyaya tanıtılacak.

Başkent Ankara Meclisi, Ankara'nın geçmişten geleceğe uzanan tarihine ışık tutacak bir projeyi hayata geçirdi. Ankara tarihine hakim kişilerin hafızalarındaki Ankara'yı anlatacakları “Bir Zamanlar Ankara: Sözlü Tarih” isimli proje Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilecek. Kentin dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı projede ayrıca Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Kulübü iş birliği yapacak.

“Bir Zamanlar Ankara: Sözlü Tarih” projesinin Ankara Barosu Sosyal Tesisi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, projenin önemine dikkat çekerek, “Önemli olaylara şahitlik ederek önemli insanlara ev sahipliği yapan Ankaramızın muazzam bir birikimi var. Sözlü tarih projesi işin çok önemli ve farklı bir boyutu. Şahsi olarak benim de çok ilgilendiğim bir alan. Bu projeyi başlatıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ankara için önemli bir eksiklik tamamlanmış olacak. Ankara hafızasını genç kuşaklara aktarmak için başarılı bir proje karşımızda duruyor. Bu projenin şehrimizin gelişimine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin içeriği ile ilgili bilgi veren Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan ise kentin tarihini gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Bu projeyi yapmamızdaki amaç Ankara'nın resmi tarihine ek olarak, modern tarih anlayışına uygun, toplum hafızasını, yaşayanların belleğinden genç kuşaklara aktararak, gelenek, görenek ve sosyo-kültürel tarihimizin toplumda ihtiyacımız olan kaynaşmaya katkı vermesini sağlamaktır. Ankara'yı hayatıyla ve tecrübeleri ile yaşayan Ankara'nın önde gelen iş insanları, tanınmış yüzleri, karar vericileri ve kanaat önderlerinin; Ankara ile ilgili hafızalarını belgelemek istiyoruz. Ankaralılara, daha da önemlisi genç kuşaklara yaşadıkları kentin geçmişten günümüze kültürel, sanatsal, milli ve manevi değerlerini hatırlatarak, bir kenti, kentli olma kültürünü kuşaktan kuşağa aktararak zenginleştirmeyi hedefliyoruz.”

Ankara'nın hak ettiği saygınlığa kavuşması için yapılacak tanıtım projelerine paydaş olarak her zaman destek vereceklerini söyleyen Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise şu açıklamalarda bulundu:

“Ankara için toplumun bütün kesimleriyle iş birliği yapmayı önemsiyoruz. Son 100 yıl içerisinde tarihe, kültüre, sanata, edebiyata, devlet kurma sürecine ve siyasete kadar her alana tanıklık yapan büyüklerimizin bugüne kadar yayınlanmamış güzel duygularını yayınlanır hale getirerek, son Başkent'in 100 yılının hikayesini kusursuz olarak anlatacağız. Bu eser için sayın bakanımıza, sivil toplum kuruluşu ve dernek başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok heyecan verici bir proje ve Ankara için tarihi bir olay.”

Başkent Ankara Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin de, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.