Başkentin trafiği arefe gününde havadan denetlendi

Ankara'da arefe gününde de trafik kontrolleri tüm hızıyla devam ediyor. Kontroller kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca başkentte helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurban Bayramı nedeniyle trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek ve kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için yapılan uygulamada; sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaları başta olmak üzere trafikte risk teşkil edebilecek durumlar havadan kontrol edildi. Samsun yolu ve civarında gerçekleştirilen havadan denetimde sakıncalı görülen durumlar yol üzerinde bulunan kontrol noktalarındaki ekiplere anlık bildirildi. denetimde, yol boyunca trafik akışı havadan takip edildi.

Havadan denetimler bayram boyunca devam edecek

Öte yandan, bayram süresince trafikte üzücü olayların medyana gelmemesi için yoğun trafik tedbirleri alan İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda bayram sonuna kadar 122 saat helikopterli, bin 910 saat de dronelu denetim gerçekleştirileceğini duyurdu.

Emniyet, jandarma sorumluluk bölgelerinde trafik güvenliğinin havadan sağlanması amacıyla, 15-25 Temmuz tarihleri arasında Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 20 ilde 122 saat helikopter ile 79 ilde ise bin 910 saat dronelu denetimler yapılacak.