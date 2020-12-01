İhlas Haber Ajansı

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Başkent'in trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalar devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi trafikte can kayıplarının önüne geçecek yeni ulaşım projelerini hayata geçiriyor.


Temmuz ayında temeli atılan Hasköy Köprülü Kavşak'ta Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleriyle, yüzde 45 ilerleme sağlandı. Gidiş-3 geliş toplam 6 şeritten oluşan Hasköy Köprülü Kavşağı Havaalanı yolunda kesintisiz trafiği sağlayarak kazaların önüne geçecek. Trafik sıkışıklığı yaşanan Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yer alan yeni köprülü kavşak; Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan önemli bir noktada bulunurken, Çaldıran ve Yeşilöz Mahallerine giriş çıkış güzergahında hem trafiği büyük ölçüde rahatlatacak hem de yan yollarla geçişi kolaylaştıracak.

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