Başkent'in trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalar devam ediyor

Temmuz ayında temeli atılan Hasköy Köprülü Kavşak'ta Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleriyle, yüzde 45 ilerleme sağlandı. Gidiş-3 geliş toplam 6 şeritten oluşan Hasköy Köprülü Kavşağı Havaalanı yolunda kesintisiz trafiği sağlayarak kazaların önüne geçecek. Trafik sıkışıklığı yaşanan Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yer alan yeni köprülü kavşak; Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan önemli bir noktada bulunurken, Çaldıran ve Yeşilöz Mahallerine giriş çıkış güzergahında hem trafiği büyük ölçüde rahatlatacak hem de yan yollarla geçişi kolaylaştıracak.