Başkentin yavru aslanlarının isimleri belli oldu: “Ankara, İstanbul ve Kiev”

Aslan parkını ziyaret eden vatandaşlar minik aslanları evcil bir hayvan gibi sevebilme imkanı bulurken, fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Başkentte bir yıldır hizmet veren hayvanat bahçesi, 3 yavru aslanı misafir ediyor. Aslan parkı ziyaret eden vatandaşlar minik aslanları evcil bir hayvan gibi sevebilme imkanı bulurken, fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Aslanların isimleri ise sosyal medya üzerinden yapılan oylama ile başkentliler tarafından belirlendi. 3 yavru aslanın isimleri, "Ankara", "İstanbul" ve "Kiev" oldu.

Yaşları 2 aylık olan yavru aslanlar vatandaşların ilgi odağı oldu. Kısa bir süre önce açılan Aslan Parkour'da geyik, tavus kuşu, Bengal Kaplanı ve Vervet maymunu bulunuyor. Mini hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise en çok 3 yavru aslan ve 9 yetişkin aslana ilgi gösteriyor. Balıkesir'de bulunan ErdekLand Hayvanat Bahçesinden getirilen yetişkin aslanlar günde 7-8 kilo arasında et tüketirken, yavru aslanlar süt ve et ile besleniyor. Sürekli veteriner kontrolünde bulunan aslanlara büyük bir özenle bakılıyor.

Aslan parkını ziyaret eden Ukrayna vatandaşı Darya Kutishcheva, ismi "Kiev" konulan yavru aslana ayrı bir ilgi gösterdi. Türk halkının Ukrayna'daki savaştan haberdar olduğunu belirten Kutishcheva, “Yavru aslanın isminin ‘Kiev' olması beni çok mutlu etti” dedi. Ukrayna'yı ve Kiev'i çok özlediğini dile getiren Kutishcheva, yavru aslan “Kiev”i elleri ile besledi.

Bir buçuk yıldır aslan bahçesinde çalıştığını ve yavru aslanların kedilerden farkının olmadığını belirten bakıcı Ali Rıza Balcı, “Yavru aslanların isimleri, ‘Ankara, İstanbul ve Kiev.' İsimlerini ülkelerin başkentlerine göre seçtik. Yurt dışından çok fazla misafirimiz geliyor. Özellikle Ukrayna'dan çok ziyaretçi ağırladığımız için diğer ziyaretçilere savaşı hatırlatmak amaçlı aslanlardan birinin ismini ‘Kiev' koyduk. Bir diğerinin ismini, başkentte doğan ilk erkek yavru olduğu için ‘Ankara' koyduk. Şu anda 2 aylıklar, 6 aya kadar ziyaretçilerimizi aslanların yanına kadar alabiliyoruz. Çevremdeki çoğu kişi çok şaşırıyor, ‘aslanları nasıl sevip bakıyorsun' diyorlar fakat kedi yavrusundan farkları yok” ifadelerini kullandı.