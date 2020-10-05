Başkent'in yeni barınağına adım adım

Gölbaşı Hayvan Barınağı'nın tahliye edilme kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir hayvan barınağı için harekete geçti.

16 Eylül tarihinde ihalesi yapılan Çankaya-Karataş Mahallesi'ndeki yeni barınak için Sağlık İşleri ile Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın iş birliğiyle yürütülen yapım çalışmaları hızlandırıldı. Başkent, içerisinde hayvan hastanesinden yasaklı ırk bölümüne, anne-yavru bölümünden tek tırnaklı hayvan bölümüne kadar 6 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapacak yeni ve modern bir barınağa kavuşacak.

“Her canlı değerlidir”

Sokak hayvanlarının beslenmesinden aşılanmasına, barınma ihtiyaçlarından tedavilerine kadar birçok hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Karataş Mahallesi'nde Başkent'in ihtiyacı olan daha modern bir hayvan barınağının yapım çalışmalarını hızlandırdı.

İhalesi 16 Eylül'de yapılan yeni hayvan barınağı için Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak çalışma, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “Başkent'te her canlı değerlidir” anlayışıyla titizlikle yürütülüyor.

Modern barınak 6 bin hayvana ev sahipliği yapacak

Sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için 7/24 mesai yapan Büyükşehir Belediyesi, 26 milyon TL maliyeti olan ihalenin tamamlanmasıyla barınak alanında zemin temizleme ve düzeltme çalışmalarında adım adım ilerliyor.

Karataş Mahallesi'nde 93 bin metrekarelik alana kurulacak yeni barınağın 6 bin hayvan barındırma kapasitesine sahip olacağını söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:

“Çankaya'nın Karataş Mahallesi'ndeki bu alan çok kısa bir süre sonra 6 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapacak. Burada yapacağımız yaşam alanında hayvan hastanesi, anne-yavru bölümü, yasaklı ırk bölümü ve tek tırnaklı hayvan bölümü olacak. Bu alanda son derece modern bir yaşam alanı oluşturacağımız için son derece mutluyum. İhalemizi yaptıktan sonra Fen İşleri Daire Başkanlığımız burada çok büyük gayret ve enerjiyle çalışmalara başladı. Burayı en kısa sürede tamamlayacağız.”

Yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla Karataş'taki yeni havyan barınağı Avrupa Birliği standartlarına da uygun olacak. AB standartlarına göre 4 metrekareye 1 hayvanın düşeceği barınakta, 500 adet bölme (yaşam alanı) yer alacak. Her bir bölme ise 50 metrekareden oluşacak ve 12 hayvanın barınabileceği bir ortam sağlayacak.