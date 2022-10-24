Başkent'in yeni mesire alanı çalışmalarında sona yaklaşıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kösrelik Göleti etrafına inşa edilen mesire alanında çalışmalar hızla devam ediyor. Piknik ve yeşil alanlarıyla insanların doğa ile baş başa vakit geçireceği Başkent'in yeni mesire alanının giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaların devam edildiği alanda bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve çeşitli spor alanlarının yapımı için sona yaklaşıldı.

Kösrelik Mesire Alanı'nın piknikçiler ve su sporu meraklıları için önemli bir merkez olacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mesire alanımız doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez mekânı olacak. 179 bin metrekare alana inşa ettiğimiz mesire alanımız, yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi ile büyük bir ilgi görecek. Vatandaşımız huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Aynı zamanda burada su sporları da yapılabilecek” dedi.