Başkentin yeni rotası: “Pursaklar Endemik Vadi”

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan ve Ankara'nın kültürel değerlerine ev sahipliği yapan Endemik Vadi'ye vatandaşlar, hafta sonlarında yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara'nın kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Ankara'ya özgü endemik bitkileri, Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi ve Ankara Tavşanı'nın bulunduğu Endemik Vadi'yi ziyaret ederek şehir ortamından uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Endemik Vadi'ye yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Vatandaşlık görevini yerine getirerek oylarını kullanan vatandaşlar, günün stresini atmak üzere Ankara'nın dört bir köşesinde Endemik Vadi'ye aileleri ile birlikte ziyaret ederek, endemik bitki ve endemik hayvanları görme fırsatı yakalarken, Pursaklar Belediyesi tarafından ikram edilen bitki çaylarının da tadına bakma imkanı buluyor.

‘‘Ankara'nın cazibe merkezi"

Endemik Vadi'nin kendine özgü güzellikleri ile vatandaşların ilgisini üzerine çekmeye devam ettiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Ankara'nın cazibe merkezi, gezi rotalarından eksik olmayan, Endemik Vadimiz her hafta sonu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hafta sonunun tadını çıkarmak için ülkenin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş endemik bitki ve endemik hayvanlarını yakından tanıma fırsatı bulurken, belediyemiz tarafından ikram edilen tıbbi, aromatik bitki çaylarından tatma imkanı buluyorlar. Vatandaşlarımızın büyük teveccühünü kazanan Endemik Vadimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.