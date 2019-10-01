Başkent'in yolları çizgilerle daha güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in bulvar, cadde ve meydanlarında trafik ve yol çizgi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri özellikle trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafik ve yol çizgilerini yeniliyor.

Sürüş güvenliği

Büyükşehir Belediyesi, 15 metre ve üzeri genişlikte olan şehir içi yollar ile mahalleler arası grup yollarına yol çizgileri çekerek, sürüş güvenliği de sağlıyor.

Kızılay ve Sıhhiye gibi merkezi noktalar başta olmak üzere yıpranan ya da ihtiyaç duyulan yerlerde yapılan yol çizgisi ve işaretleme çalışmaları sayesinde trafik düzeni daha kontrollü sağlanırken, sürücüler de trafik kuralları konusunda farkındalık sahibi oluyor.

Okul çizgileri

Büyükşehir Belediyesi, okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenciler için ayrıca okul bahçelerini oyun çizgileri ile boyayarak oyun alanları oluşturuyor.

Çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla son 6 ayda 106 okul bahçesini oyun çizgileriyle boyayan Büyükşehir Belediyesi, geleneksel çocuk oyunlarını da yeni nesillerle tanıştırıyor.

Tombikten mendil kapmacaya, yakar toptan sekseğe kadar birçok oyun çizgisini Başkentli öğrencilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, okulların otopark çizgilerini de yapıyor.

Yayalar ve sürücüler için hem görsel hem uyarıcı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 Nisan 2019'dan itibaren yaklaşık 190 bin metrekare soğuk yol çizgi boyasını asfalt üzerine uygularken, kasis, yaya geçidi ve ofset taramaları da gerçekleştirdi.

Başkent genelinde 11 bin metrekare termoplastik yol çizgisi, 22 bin metrekare çift kompenant yaya geçidi, kasis, hız kesici ve yol çizgisi yapan Büyükşehir Belediyesi, 742 farklı noktada asfalt yol ve zemin üzerine ayak işareti, bisiklet işareti, engelli işareti, EGO yazısı ve Büyükşehir logosu da çizdi. Büyükşehir ekipleri 7/24 çalışarak, 7 bin metrekare muhtelif çizgilerle (otopark, bordür, sigarasız alan) işaretleme çalışmaları da yaptı.

Yaya öncelikli bir başkent

2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilmesinin ardından yaptığı yol çizgi çalışmalarıyla farkındalığı daha da artıran Büyükşehir Belediyesi, öncelikle yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktaları ‘Önce Yaya' logolu ikonlarla boyuyor.

Ankara Valiliği, Kaymakamlıklar, Emniyet, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyonlu olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi son 6 ayda Başkent genelinde asfalt üzerine 2 bin 156 “Önce Yaya” logolu ikon yerleştirdi.