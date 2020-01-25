Başkentli aileler 'Buz Festivali'nde gönüllerince eğlendi

Başkent'te bir AVM'de gerçekleştirilen Buz Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğe katılan minikler, kendileri için hazırlanan özel animasyon gösterileriyle eğlenceli bir gün geçirirdi.

Başkent'te bulunan Nata Vega AVM'de Buz Festivali düzenledi. Yapay kar yağdırılan etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Etkinlik kapsamında DJ performansları, yapay kar yağışı, buz pateni gösterileri, yüz boyama, Bubble Show, Ateş Show , Sihirbaz Show, çeşitli atölyeler düzenlendi. Sıcak çikolata ve sahlep ikramı gerçekleştirildiği etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün geçirdi.

Kış mevsimi olması nedeniyle daha çok AVM 'lerde vakit geçirildiğini söyleyen aileler etkinlikten memnun kaldıklarını ifade ederken, minikler de en çok bubble show'u sevdiklerini söyledi.

Etkinlikler Nata Vega AVM ‘de haftasonunda devam edecek.