Başkentli babalar 'Baba Destek Programı'nı tamamladı

ABB ve AÇEV iş birliği ile babaların çocuklarının ihtiyaçları konusunda bilinçlenmesi, onlarla sağlıklı iletişim kurabilmeleri amacıyla düzenlenen “Baba Destek Programı”nı tamamlayan 30 Başkentli baba sertifikalarını aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitime katılan 30 baba sertifikalarını aldı. Konuya ilişkin bilgi veren ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Burcu Kurt Çiçek, “Öncelikle babalarımıza 13 hafta boyunca bu programa gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak çocuklarımız için çalışıyor, onlar için faydalı olacak çalışmalarda öncü olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

AÇEV Ankara Temsilcisi Seda Yılmaz ise şunları söyledi:

“Öncelikle bize güvenip bu kurslara devam ettiğiniz için hem sizlere hem eşlerinize gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çok özel ve önemli bir programa dâhil oldunuz. Bundan sonraki yaşamınızın her evresinde bunu hissedeceksiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim.”

Program çerçevesinde eğitime katılan babalara, çocuklarla doğru iletişim, onların ihtiyaçlarını doğru anlama, aile içerisinde şiddet içerden davranışların düzeltilmesi, aile demokrasisinin önemi ve mutlu bir aile yapısı hakkında 13 haftalık bir eğitim verildi.