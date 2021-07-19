Başkentli çiftçilere akaryakıt ve enerji desteği sağlanacak

“En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek” diyen Başkan Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, “Bu sözümüzü tutuyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar her fırsatta destek olduk. Diğer desteklerimizin yanında ‘akaryakıt ve enerji desteği' sağlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor” notunu paylaştı.

Akaryakıt ve enerji desteği ile başkentli çiftçi rahatlayacak

Sözleşmeli üreticilikten tohum dağıtımına, damızlık teke yardımından gübre dağıtımına kadar pek çok alanda yerli üreticiye destek veren Büyükşehir Belediyesi şimdi de akaryakıt ve enerji desteği için harekete geçti. Başkentli çiftçilere özellikle pandemi döneminde ekonomik yönden destek olmayı sürdüren Yavaş, “En büyük hayalimiz Ankaralı üreticiyi zengin etmek demiştik. Sözümüzü tutuyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar her fırsatta destek olduk. Diğer desteklerimizin yanında ‘akaryakıt ve enerji desteği' sağlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor” sözleriyle müjdeyi duyurdu.