Başkentli çiftçilere nohut tohumu desteğine başlandı

Bir yandan sebze fidesi talep toplama başvuruları devam ederken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 25 ilçede 125 bin dekarlık alana ekim yapılmak üzere yaklaşık 9 bin 100 çiftçiye nohut tohumu dağıtımına da başladı. Yaklaşık 2 milyon 500 bin kilogram nohut tohumu dağıtılacak.

Tarımsal kalkınmayı teşvik ederek üretimi desteklemek, çiftçilerin gelir seviyesini artırmak, ülke ve kent ekonomisine katkıda bulunmak ve iklim kaynaklı tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak amacıyla başlatılan kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde önemli bir yere sahip nohut tohumu desteğinin yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u ise çiftçi katkı paylı olarak dağıtılıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinde başlattığı nohut tohumu desteğinden yararlanan çiftçiler, destek nedeniyle teşekkür etti.