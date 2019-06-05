Başkentli çocuklar “5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinliğinde bir araya geldi

Çevre Günleri Etkinliği”nde Aski Genel Müdürlüğü Tiyatro Kulübü “Yaşasın Medusa Kardeşliği” oyununu sergiledi

Ankara Üniversitesi ile birçok kurumun işbirliğiyle Beşevler Kampüsü'nde gerçekleştirilen “5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinliğinde, ASKİ Tiyatro Kulübü, “Yaşasın Medusa Kardeşliği” oyununu çocuklar için sahneledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” nedeniyle çocuklara yönelik düzenlenen etkinliğe katılarak destek verdi.

Bu yıl 7.'si düzenlenen “7. Çevre Günleri” etkinliği renkli görüntülere de ev sahipliği yaptı. Birçok okuldan katılımın sağlandığı etkinlikte, çocuklar yılın yorgunluğunu kendileri için hazırlanan birbirinden ilginç ve eğlenceli etkinliklere katılarak çıkardı. Çevre bilincinin önemine vurgu yapılan etkinlikte Başkentli çocuklar hem eğlendi hem de çevre kirliliği ile mücadeleye ilişkin bilgileri öğrenme fırsatı buldu.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren çevre bilicini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte; ASKİ Standı başta olmak üzere Gökbilim Okulu, Yaşam Bilimleri, Böcek Şenlik Okulu, Dünyamızı Kim Sarıyor?, Diş Sağlığı Bilgilendirme, Aramızda Matematiği Sevmeyen Var mı? gibi çok sayıda açılan stantta çocuklar keşif ve gözlem yapma imkanı da buldu.

Üniversitelerin tanıtımları ve sportif etkinliklerle devam eden etkinlikte birbirinden ilginç yarışmalar düzenlenirken, Kampçılık ve Çevre Sergisi'ne minikler yoğun ilgi gösterdi.