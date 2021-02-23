Başkentli çocuklar Ankara'yı kitaplarla öğrenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, aileler ve çocukların Başkent 153 Çağrı Merkezi'ne gelen yoğun talepleri üzerine kent tarihini anlatan kitaplar hazırladı.

Psikolojik danışmanların onayıyla çocuklara hem eğlenceli vakit geçirecek hem de Ankara'nın tarihi ve kültürünü aşılayacak olan “Bil Bul Ankara” ve “Ankaralı Öyküler” isimli kitaplar sosyal yardım alan ailelerin çocukları ile Aile Yaşam Merkezleri, BELMEK'ler, Kadın Lokalleri ve Çocuk Kulüpleri'nde dağıtılmaya başlandı. 9 ile 13 yaş grubu arasındaki çocuklara hitap edecek şekilde hazırlanan kitaplarda nostalji köşesinden kültürel zenginliklere, Ankara'nın müzelerinden hayvanlar alemine kadar birçok bölüme yer verildi.

Ankara'nın kültürünü ve tarihini çocuklara aşılamak ve kente aidiyet duygusunu geliştirmek amacıyla kitapların hazırlandığına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Başkent 153 Çağrı Merkezi'ne göreve geldiğimiz günden bugüne kadar çocuklarımızdan ve ailelerden çocuk kitapları hazırlamamız için talepler geliyordu. Biz de bunun üzerine harekete geçerek ‘Bil Bul Ankara' ve ‘Ankaralı Öyküler' adlı iki ayrı kitap hazırladık. Tamamen belediyemizin kendi imkanlarıyla ve kendi mesai arkadaşlarımızın bilgi ve becerileriyle hazırladığı bu kitaplarda hem Ankaralılık bilincini çocuklarımıza aşılayacağız hem de ailelere güzel bir hediye sunmuş olacağız. Burası Cumhuriyet'in Başkent'i, İstiklal Savaşı'nın ve kurtuluşun kenti. Bu bilinci aşılamak için kitaplarımızda Ankara'ya dair tüm kültürel ve tarihi yapılara yer verdik” dedi.

“Ankara'ya aidiyet duygusunu hissetmiş olacaklar”

Kitapta Ankara'nın tarihi yerlerinin anlatıldığını belirten Gültekin, “Anıtkabir'den Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne, Ankara Kalesi'nden Beypazarı'na, Ayaş'tan Hamamönü'ne kadar Ankara'nın birçok tarihi, turistik ve kültürel yerini tanıtan bilmeceler, öyküler ve de sorular yer alıyor. Çocuklarımız bu kitaplar vasıtasıyla yaşadıkları kente, Ankara'ya aidiyet duygusunu hissetmiş olacaklar. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan psikolojik danışmanlarımızın da onayından geçen bu kitaplar, sosyal yardım alan ailelerin çocukları başta olmak üzere Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, BELMEK'ler ve Kadın Lokalleri'nde dağıtılmaya başlandı” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle fiziksel olarak dergiye ulaşamayan çocuklar ve aileleri için kitapları dijital ortama da taşıdı. Eğlenerek öğreten kitapların ‘ankara.bel.tr' internet adresinden indirilerek okunabileceğini belirten Gültekin, çocukların taleplerine ve seslerine kulak vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.