Başkentli çocuklar Kesikköprü Yaz Kampında hem eğleniyor hem de öğreniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi'nde öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor. İlk kafilede 230, ikinci grubunda 246 öğrencinin ağırlandığı yaz kampında şimdi de 224 öğrenciye ev sahipliği yapılıyor. 12-16 yaş grubundaki öğrenciler kampta İngilizce eğitiminin yanı sıra basketboldan yüzmeye, futboldan masa tenisine kadar pek çok aktiviteye katılarak eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi” çerçevesinde üçüncü öğrenci grubunu ağırlıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Seda Yekeler Eğitim Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği proje çerçevesinde 12-16 yaş grubundaki öğrencilere İngilizce dil eğitimi veriliyor. İlk grupta 230, ikinci grupta 246 öğrencinin ağırlandığı kamp şimdi de 224 öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Yaz tatilini hem eğlenmek hem de yabancı dil öğrenmek için kampa katılan ve unutulmaz dakikalar yaşayan Raziye Nur Kale eğitimden memnun kaldığını belirterek, “13 yaşındayım. Kesikköprü kampını çok beğendim. İngilizcemi geliştirdiğimi düşünüyorum ve çok faydalı buldum. Aktiviteleri de çok güzeldi havuzda çok eğlendik. Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Ben çok sevdim, İnşallah seneye bir daha gitme şansımız olur” diye konuştu.

Kesikköprü Yaz Kampı'na giden çocuklarının kampta hem yeni arkadaşlar edindikleri hem de güvenli bir ortamda İngilizce öğrenerek eğitim hayatlarına katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyleyen öğrenci velisi Zahide Genç ise, “Torunum Kesikköprü'ye gidiyor. O kadar heyecanlı ve mutluyuz ki anlatamam. İlk grupta olan öğrencilerden bilgileri aldık, onlar çok mutlu olarak geldiler. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sarılmak istiyorum başkanıma gerçekten. Projelerini çok beğeniyoruz, her gün bizi şaşırtıyor. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ankara güzel ise Mansur Başkanım sayesinde güzel” diye konuştu.