Başkentli çocukların seçim heyecanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 26'ncı dönem seçimleri için sandık başına gidildi. 9-14 yaş arasındaki Başkentli çocuklar, proje ve fikirleriyle seçimlere hazırlanırken, oy kullanarak seçim heyecanı yaşadı. Üye seçimlerinin tamamlanmasının ardından başkanlık divanı seçimleri yapılacak.

Sıhhıye'deki Çocuk Meclisi binasında gerçekleştirilen seçimlere Başkentli çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Seçim sonuçlarının ardından belirlenecek 150 yeni üye 26'ncı dönem Çocuk Meclisi'nde göreve başlayacak. Seçimi kazanan Başkentli çocuklar, evrensel çocuk hakları başta olmak üzere çocuk dostu projeler üreterek kent yönetiminde söz hakkı imkanına kavuşacak.

Çocuk Meclisi İdari Yardımcısı Psikolog Damla Anter Tikriti, yeni dönem üyelerin seçimle belirlendiğine dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinin 26'ncı dönem üye seçimlerini yapıyoruz. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra 9-14 yaş grubu Ankara'nın çeşitli okullarından, bölgelerinden gelen çocuklarımızla bir arada seçim heyecanını yaşıyoruz. Üye seçimlerini yaptıktan sonra da başkanlık divanını seçerek bu heyecanı sürdüreceğiz. Ankara çocuklarının sesi, çocuk meclisi diyoruz.”