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Başkentli doktorlardan “Sigarayı Bırak” klibi

Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği tarafından toplumda farkındalık oluşturabilmek amacıyla “Sigarayı Neden Bırakmalıyız” temalı bir klip hazırlandı.


Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu, aynı zamanda Sigara Bırakma Poliklinik sorumlusu Doç. Dr. Tijen Şengezer, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Şengezer, "Sigarayı içmeyi bir kenara bırakın, sigara dumanından ister pasif ister aktif olarak bir nefes almak bile tehlikeli. Zira sigara dumanı, tüm iç organları riske atan zehirlerin ve kansere neden olan kimyasalların toksik bir karışımı. Sigara dumanı, benzen, formaldehit, hidrojen siyanür, karbon monoksit ve arsenik ile serbest radikaller üreten radyoaktif bileşenlere sahip olup zehirli, kansere neden olan zararlı kimyasalları içeriyor. Sigara dumanı, hücresel hasara neden olabilecek bol miktarda serbest radikal oluşturuyor ve vücudumuzdaki temel vitamin ve mineralleri tüketiyor. Sigara içmek vücudun besin maddelerini emme ve işleme yeteneğinde büyük rol oynar. Sigaradaki nikotin, vücudun sistemlerini ve bunların işlevlerini olumsuz yönde etkileyen güçlü bir kimyasaldır. Nikotinin etkilediği fonksiyonlardan biri, vücudun uygun besin seviyesini koruma yeteneğini azaltmasıdır. Bizler de toplum duyarlılığımızı ve farkındalığı daha da artırmak için arkadaşlarla klip hazırlamaya karar verdik. İnşallah faydalı olabiliriz" dedi.


Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Tijen Şengezer koordinatörlüğünde Uzm. Dr. Ayşe Elif Bora, Uzm. Psk. Nedim Yüksel Çakır, Dr. Büşra Nur Ekinci, Dr. Gökçe Melek Türkfiliz, Dr. Kübra İclal Onat Ütük, Dr. Marina Tavşan, Dr. Merve Badıllı, Dr. Zühal Albayrak'tan oluşan ekip halkı bilgilendirmek anlamında "Haydi" diyerek çağrı yaptılar.

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