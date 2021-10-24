Başkentli gençler Cumhuriyet için yürüdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'e okumaya gelen ve barınma sorunu Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülen üniversite öğrencilerine Başkent'i tanıtmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Eymir Gölü'nde (ODTÜ Ormanı) düzenlenen “Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü”ne yoğun ilgi gösteren öğrenciler, hem spor yaptı hem de Ankara'nın doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te spor yapmayı teşvik eden etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi okumak için Ankara'ya gelen ve belediye yurtlarına ya da kiralanan çeşitli otel ve yurtlara yerleştirilen öğrencilerin hem kenti daha yakından tanıması hem de sporla yaşaması amacıyla “Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü” düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Eymir Gölü'nde (ODTÜ Ormanı) gerçekleştirilen “Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü”ne Büyükşehir Belediyesi Araplar Yurdu'nda kalan yaklaşık 250 öğrenci katıldı. Otobüslerle ODTÜ Ormanı'nda getirilen öğrenciler; gün boyu doğa ile iç içe vakit geçirerek 6 kilometrelik yolda yürüyüş yaptı.

Hem spor yaptılar hem de kaynaştılar

Spor yapmayı teşvik ederek öğrencileri doğa yürüyüşünde buluşturan Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi Ankara'da okuyan gençlerin sosyalleşerek birbirleriyle kaynaşmalarını da sağladı. Öğrencilere hem sporu sevdirmek hem de motivasyonlarını artırmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Köksal Ünal, “Bugün Eymir Gölü ODTÜ Ormanı'nda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğe katıldık. Belediye yurtlarında kalan üniversiteli kardeşlerimizle birlikte keyifli dakikalar geçirdik” derken, doğa yürüyüşünde gençlerle birlikte yürüyüş yapmaktan ve okudukları kentin doğal güzelliklerini yakından tanımalarını sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Cumhuriyet Bayramı Doğa Yürüyüşü'nü Eymir Gölü ODTÜ Ormanı'nda gençlerimizle beraber yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu tür faaliyetleri 7'den 70'e tüm topluma yayarak yapmak istiyoruz. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Mansur Yavaş Başkanımız başta olmak üzere bugünkü yürüyüşte bize eşlik eden Dağcılık Federasyonu Ankara İl Temsilciliğine ve ODTÜ yönetimine teşekkür ederim.”