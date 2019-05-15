Başkentli minikler örnek oluyor

Toplu Taşıma hizmeti vererek her gün yaklaşık 2 milyon Başkentlinin kent içi ulaşımını sağlayan EGO Genel Müdürlüğü, Sincan Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu ile birlikte ortak bir proje geliştirdi. Genç nesillerin toplu taşıma araçlarında davranış biçimlerini geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitime öğrenciler uygulamalı olarak katıldı.

Toplu taşımada davranış biçimleri nasıl olmalı?

Toplumda genel bir hassasiyet oluşturmak, kaybolmaya yüz tutan değerleri yaşatmak için başlatılan ortak eğitim projesi kapsamında; yaşları 6-7 arasında değişen 30 öğrenci, 523 numaralı Etimesgut-İstanbul Yolu Hattı'nda sefer yapan EGO Otobüsünde seyahat etti.

Yolculuk esnasında yaşlı, engelli ya da hamile yolculara karşı toplu taşıma kuralları konusunda bilgilendirilen öğrenciler, otobüse binen büyüklerine yer vermekte adeta yarıştılar.

Küçükler takdir topladı, büyükler teşekkür etti

“Yaşlılara, engellilere ve hamilelere yer veriniz” levhalarıyla, küçük yaşlardan itibaren aşılanan bu bilinci yeniden gündeme taşıyan ve küçüklerin büyüklerine yer vermesi için uygulamalı eğitime ağırlık veren EGO Genel Müdürlüğü'nün, Sincan Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu ile birlikte gerçekleştirdiği örnek proje vatandaşlardan da tam not aldı.

EGO yetkilileri ve öğretmenleri ile birlikte otobüse nasıl binilir, nasıl oturulur, nasıl konuşulur ve nasıl inilir gibi birçok davranış biçimini uygulamalı olarak öğrenen minik öğrenciler; yaşlı, engelli ve hamilelere yer verdikleri için de büyüklerinden bol bol takdir topladılar.

Unutulan değerleri canlandırmak

Bu projenin çocuklardaki duyarlılığı artıracağını dile getiren 72 Yaşındaki Hüseyin Köksal, “Bir büyük olarak mutlu oldum. Gençlerimizin bu bilinçle yetiştirilmesi toplumun her alanına yansıyacaktır. Çok yerinde bir uygulama olmuş”derken, Otobüste ayakta yolculuk ettiği zamanlar zorlandığını dile getiren 65 yaşındaki Hanife Göksu da, “Artık eski zamanlardaki hassasiyet kalmadı. Gençlerimizden daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu çalışma beni çok mutlu etti” sözleriyle duygulandığını söyledi.

Büyüklerinin mutluluğu karşısında yüzleri gülen minik öğrencilerden İlkokul 1. Sınıf öğrencisi Yusuf Eymen Bilir, “Büyüklerimize otobüslerde yer vererek diğer arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum” sözleriyle düşüncelerini dile getirirken, Melisa Şahan, “Onlar ayakta yoruluyor. Yaşlı oldukları için düşebilirler. Biz çocukların onlara yer vermesi gerekiyor” dedi. Büyüklerden gördükleri sevgi nedeniyle heyecanlandığını belirten Çağrı Aldemir de, “Büyüklerimize yer verdiğimiz için çok mutlu oldular ve bize teşekkür ettiler” diyerek, büyüklere saygı göstermenin önemini anladığını ifade etti.

Örnek proje devam edecek

EGO Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürü Murat Aksoy ise bazı gençlerin toplu taşıma araçlarında oturma önceliği bulunan yaşlı, engelli ve hamilelere yer vermediğini gözlemlediklerini belirterek, bu tür projeleri yaygınlaştırmayı düşündüklerini açıkladı:

“Çocuklarımızla birlikte toplumsal farkındalık oluşturmak istedik. Otobüste büyüklerine yer vermeyi, nezaketli ve duyarlı davranmayı öğrendiler. Umuyoruz ki fayda sağlar ve diğer insanlara da örnek bir davranış oluşturur. Bu projeyi farklı okullarla devam ettirmek istiyoruz.”