Başkentli miniklerin satranç turnuvası nefes kesti

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde yıl içerisinde verilen satranç eğitiminin ardından 5-7 yaş, 7-10 yaş ve 11-14 yaş grupları arasında düzenlenen satranç turnuvasında satrancın minik ustaları kıran kırana mücadele etti. Ailelerin heyecanlı bekleyişi altında yarışan 224 miniğin oyunu kazanmak için ortaya koyduğu strateji ve hamleler sık sık alkış aldı. Turnuvada yarışan tüm üyelere katılım belgesi verilirken, dereceye girerek madalya kazanan oyunculara da zeka oyunu seti hediye edildi.

Yaz boyunca Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde 7'den 70'e tüm Başkentliler için çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenlenmeye devam edilecek.