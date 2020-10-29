Başkentli motorculardan 29 Ekim coşkusu

Ankara Gölbaşı'nda bir araya gelen motorcular, 29 Ekim coşkusunu Başkent caddelerinde yaptıkları kortej ile yaşattı.

Yurdun dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oluyor. Gölbaşı Belediyesi ve Türkiye Motorcular Federasyonu'nun ortak düzenlediği motosiklet konvoyu ile Cumhuriyet'in 97. yılı coşku ile kutlandı. Atatürk Sahil Parkı'nda bir araya gelen yüzü aşkın motorcunun katıldığı konvoyda kardeş ülke Azerbaycan da unutulmadı. Motosikletlerini Türkiye ve Azerbaycan bayraklı ile donatan sürücüler, Başkent sokaklarını iki kardeş ülkenin bayraklarının renkleri ile boyadı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in de katıldığı kortejde Başkan Şimşek'e verilen evcil doğa yılanı eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Atatürk Sahil Parkı'ndan başlayan konvoy, İncek istikametine doğru gittikten sonra tekrar başlangıç noktasına dönerek sonlandı. Konvoy boyunca yapılan müzik ve bayrak şovları ile Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

Konvoy ile şehir turu atılması öncesi açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, "Cumhuriyet iyi ki ilan edildi, iyi ki ilan edildi, iyi ki ilan edildi. Bu ilanı bizde inşallah tüm Türkiye vatandaşları olarak burada taşımaya yemin ediyoruz ve taşıyacağımıza söz veriyoruz. Bu pandemi döneminde böyle bir etkinliği yapmak hem Gölbaşı'nda yaşayan hem de Türkiye'de yaşayan insanların psikolojisinin etkilenmesine azda olsa engellemiş olduk. Federasyon başkanımıza teşekkür ederim. Gölbaşı Belediyesi olarak Mogan Gölü kenarındaki 150 dönümlük bir arazimize federasyon başkanımız ile güzel bir proje yapıyoruz. Karavan parkı yapıyoruz, model uçak pisti, motosiklet eğitim merkezleri yapmayı planlıyoruz" dedi.

Böyle bir etkinlikte olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Türkiye Motorcular Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör ise, "Sayın Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'in daveti üzerine geldik. Türkiye Motorcular Federasyonu olarak zaten özel günlerde etkinliklerimiz oluyordu. Bu sene Cumhuriyetimizin 97. yılında etkinlik yapalım diye buluştuk. Bizde çok memnun olduk. Arkadaşlarımızı çağırdık, sağ olsun hepsi de geldiler. Güzel bir kutlama olacak" ifadelerini kullandı.

Korteje katılan motorculardan Erkan Bostancı, "Biz zaten bütün motor camiası olarak bütün bu özel günlerimizde özellikle 29 Ekim ülkemiz ve Cumhuriyetimiz için çok önemli bir gün, 97. yılında gururla tekrar bir araya geldik. Mutluyuz, Türk'üz, gururluyuz. Ne mutlu Türküm diyene. Daima devam edecek bir hadisee perçinlenmiş bir şekilde bir aradayız" dedi.