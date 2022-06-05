Başkentli muhtarlar ABB ile çözüm masasında buluşuyor

Kent yönetiminde ‘ortak akıl' ilkesini benimseyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimiyle görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programının dördüncüsü Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yüksel Arslan, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun da yer aldığı toplantıya, Mamak ilçesinden 50 mahalle muhtarı katıldı.

Muhtarlar sorun ve taleplerini doğrudan ABB yetkililerine iletiyor

Başkentli mahalle muhtarlarının bölge sorunlarını doğrudan ABB yetkililerine iletme imkanı bulduğu toplantılarda çözüm odaklı çalışmalar yürütülüyor. ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri ile bir araya gelen muhtarlar, kaldırımdan asfalta altyapıdan sosyal ihtiyaçlara kadar tüm talep ve önerilerini çözüm masasında dile getiriyor.

“Muhtarlara kapımızı, gönlümüzü, her şeyimizi açtık”

Kentte ayırt etmeden her ilçeye ve her mahalle muhtarına imkanlar ölçüsünde eşit ve kaliteli bir şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayan ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yüksel Arslan, Mamak ilçesindeki projeleri anlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“İnsanın önce bir vicdanı olacak. 25 yılla 3 yıl kıyaslanır mı? Biz göreve geldiğimizde dolar 5,2 liraydı, çimento 200 liraydı, asfalt bitümü 1 liraydı şimdi ise 13 lira. Kentsel dönüşüm 10 yıldır ihmal edilmiş. Biz gelir gelmez kentsel dönüşümden başladık ama onların altyapı çalışmaları ve hukuki süreçleri derken biraz gecikmeli olsa da temelini attık. 10 yıl olmuş, vatandaşımız mağdur olmuş, Belediye de çok yüklü bir kira ödemiş. Dolayısıyla biz orayı inşallah görev süremiz bitmeden bitireceğiz. Mamak Metrosu'nun yapım iznini verdiler bize. Altyapı, ihale çalışmaları 2,5-3 yıl sürdü. Şu anda imza aşamasında ve Allah nasip ederse orasını da bitireceğiz. Aile Yaşam Merkezlerinin temelini attık, kreşler açtık. Elimizden geldiği ölçüde özellikle mağdur edilmiş bölgelere el dokundurmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde fazlasıyla sosyal yardım yaptık. Bütün iş kollarına, meslek gruplarına, başta hizmet sektörüne elimizden geldiği ölçüde yardımcı olmaya çalıştık. Ülkemizde hayırsever insanlar var. Bakkal defterini kapatamamış, vatandaşların destekleriyle kapattık. Köylerimize yardım ettik. Ellerinde kalan nohutlarını aldık. Bu nohutları yardım alan vatandaşlara verdik. Muhtarlara kapımızı, gönlümüzü, her şeyimizi açtık.”

Başkent genelinde tüm muhtarlarla buluşmayı hedeflediklerinin altını çizen Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz ise “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda 2022 yılı içinde başlattığımız ‘Muhtarlar Müzakere Ediyor' programı ile şu ana kadar kent genelinde 400 muhtarımızla görüşme imkanı bulduk. Hem onları birbirleriyle buluşturuyor hem de taleplerini ilgili birim yetkilileriyle dinliyoruz. Her ay bir kez ya da muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda daha fazla buluşarak programımızı yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız” diye konuştu.

Toplantıya katılan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu ise Mamak'ta yaşayan şehit ve gazi yakınlarını, yaşlı, engelli ve sosyal yardım alan aileleri de Akçakoca Kampı ile Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisinde ağırlamak istediklerini belirterek, “Toplantımız çok verimli geçti. Muhtarlarımızın arzularını, taleplerini aldık. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız” dedi.